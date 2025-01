Droga e strumenti per confezionarla in casa, arrestato

Parte della droga era già confezionata in dosi pronte per essere vendute, altra, invece, doveva ancora essere pesata e suddivisa in dosi. I carabinieri della Tenenza di San Giuliano Milanese, avvisati di uno strano via vai in un appartamento del paese, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 45enne marocchino.

In un armadio l'uomo nascondeva 300 grammi di cocaina e 142 grammi di hashish. L'arrestato è stato trovato in possesso anche della strumentazione utile alla pesatura e alla suddivisione della droga, tra cui bilancini di precisione, coltellini e forbici.

La vendita al dettaglio della droga sequestrata avrebbe fruttato un guadagno tra i 15.000 ed i 20.000 euro.



