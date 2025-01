Supercoppa: Conceiçao, spero il Milan stia meglio di me

"Spero che la squadra stia meglio di me": il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia del derby della finale di Supercoppa, ancora febbricitante. "L'Inter negli ultimi anni ha vinto con lo stesso allenatore e i giocatori sono insieme da tanto tempo. Vincere è difficile, ma in mezzo alle difficoltà dobbiamo essere uomini tutti. Non possiamo dimenticare - puntualizza l'allenatore - che abbiamo un giorno in meno di riposo rispetto all'Inter, che abbiamo quattro o cinque giocatori reduci da infortunio e che non sono al top. È una realtà ma non una scusa. Non ne parlerò a fine partita se vinciamo o perdiamo ma è così".



