Milano: Romeo, il nome del candidato già in estate

"Alessandro Sallusti è persona autorevole e competente, ma non è questo il momento di fare nomi. Non dobbiamo bruciare nessuno". Così il segretario della Lega Salvini Premier in Lombardia, Massimiliano Romeo, ad Affaritaliani.it, rispondendo alla domanda se il candidato sindaco del Centrodestra a Milano sarà Alessandro Sallusti.

Romeo ha detto che "i segretari regionali delle quattro forze politiche della maggioranza di governo dovranno iniziare subito all'inizio di quest'anno a lavorare per arrivare nei mesi estivi ad avere una rosa di nomi come candidato sindaco del capoluogo lombardo. Nomi conosciuti, competenti e vincenti. Nomi poi da portare al tavolo nazionale dei leader, quindi Meloni, Salvini, Tajani e Lupi che prenderanno come è giusto la decisione finale".



