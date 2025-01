Alpinista precipita per 40 metri e muore nel Bresciano

Un alpinista è morto precipitando per 40 metri su una parete in montagna. La tragedia è avvenuta a Ponte di Legno, in Valbione, nel Bresciano. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo da parte del Soccorso Alpino, intervenuto sul posto insieme all'elisoccorso decollato da Sondrio. L'allarme è stato lanciato dalle persone che erano insieme alla vittima. Per fare chiarezza sulla dinamica sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Breno.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA