Prende a morsi addetti Atm e agenti, arrestato a Milano

Ha preso a pugni, calci e morsi gli addetti dell"Atm e anche gli agenti della volante che erano intervenuti. L'altra notte è stato arrestato per resistenza e lesioni un venezuelano di 25 anni visibilmente alterato alla fermata della metro a Loreto a Milano.

Due addetti dell'Atm sono stati portati in ospedale per i morsi e un terzo per uno sputo in un occhio e anche un agente è stato morso alla coscia mentre l'uomo veniva messo sulla volante.

È stato ricostruito che il venezuelano aveva già cominciato a essere molesto alla stazione di Porta Genova mimando il gesto di una pistola cercando di provocare personale dell'Atm, uno dei quali è stato colpito da una violenta gomitata. I l treno è stato fermato a Loreto e gli agenti intervenuti l'hanno bloccato a fatica. "Vi ammazzo come fanno i Narcos", ha detto.

La linea verde è stata ferma per cinque minuti.



