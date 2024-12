Gelmini, sul Salva Milano importante fare presto e bene

Il Salva Milano "non è una sanatoria ma una norma interpretativa senza la quale si lasciano i funzionari e dirigenti del Comune di Milano nell'incertezza, una incertezza che fa male alla città e all'Italia". Lo ha detto la senatrice di Noi Moderati - Centro Popolare Mariastella Gelmini, nel corso di una conferenza stampa del partito a Milano per presentare alcuni loro emendamenti approvati in manovra.



"Pensiamo che sia importante che ci sia un esame rapido al Senato e che si arrivi all'approvazione di questa norma - ha aggiunto -. È vero, come ha detto La Russa, che questa norma è a sostegno di Milano, del sindaco e della giunta, quindi sarà scontato il voto a favore del Pd".



Secondo Gelmini, "sarebbe strano infatti che il Salva Milano venga votato dai partiti che hanno un colore diverso da quello che governa il Comune - ha spiegato -. È importante fare presto e bene perchè questa situazione non aiuta. Spero che non prevalga la posizione di Bonelli ma un ragionamento utile a Milano e molto pragmatico".



