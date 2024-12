Dipendenti del privato, a Milano gli stipendi più alti d'Italia

Le differenze retributive tra i lavoratori dipendenti privati del Nord e i colleghi del Sud sono evidentissime: se i primi percepiscono una busta paga di circa 2mila euro lordi al mese, quella dei secondi, invece, sfiora i 1.350. In buona sostanza nel settentrione si guadagna mediamente quasi il 50% in più, pari, in termini monetari, a +8.450 euro lordi all'anno. Lo afferma la Cgia di Mestre in una propria analisi sugli stipendi.

Secondo la Cgia l'area geografica con gli stipendi medi più alti è Milano: nel capoluogo regionale lombardo la retribuzione mensile media nel 2023 è stata di 2.642 euro. Seguono i dipendenti privati di Monza-Brianza con 2.218 euro e i lavoratori delle province ubicate lungo la via Emilia, ovvero Parma, Modena, Bologna e Reggio Emilia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA