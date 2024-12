Colpi di arma da fuoco a Milano per una rapina, ferito 41enne

Sparatoria questo pomeriggio in via Sonnino a Milano, dove un 41enne cinese è stato ferito da un colpo di arma da fuoco per aver reagito a un tentativo di rapina.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia, intervenuti sul posto intorno alle 18.30, la vittima sarebbe stata avvicinata da due uomini che hanno cercato di rapinarlo.

Lo sparo è arrivato al culmine di una breve colluttazione, in seguito alla quale i due sarebbero fuggiti in sella a uno scooter. Il 41enne è stato colpito di striscio ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.



