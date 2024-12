A Milano la prima visita del comandante generale dell'Arma

Si è svolta ieri, nella storica Caserma Montebello di Milano, la prima visita ufficiale del comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di Corpo d'Armata Salvatore Luongo, al Comando Interregionale "Pastrengo", accolto dal comandante Interregionale, generale di Corpo d'Armata Riccardo Galletta. La cerimonia si è tenuta alla presenza di una rappresentanza di militari e dell'Associazione Nazionale Carabinieri.



All'evento il comandante generale ha ricordato che "la Stazione carabinieri è una porta della speranza dove i cittadini, quando entrano, devono ricevere risposte adeguate, non solo sotto il profilo della salvaguardia della loro sicurezza ma anche per intercettare quei bisogni di rassicurazione sociale che fanno dell'Arma dei Carabinieri un modello unico per la capacità d'essere vicino ai cittadini".



