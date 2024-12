Operata d'urgenza a 107 anni a Milano, già a casa per il Natale

Operata d'urgenza a 107 anni al Policlinico di Milano, sta bene ed è già tornata a a casa per passare il Natale. E' la storia di Clementina, detta 'Tina', sottoposta ad un intervento all'addome in anestesia totale con una tecnica di chirurgia mininvasiva. La donna, di origini emiliane ma residente nel capoluogo lombardo, era arrivata qualche giorno fa al Pronto Soccorso dell'ospedale accusando un forte dolore addominale.

La Tac aveva evidenziato una situazione seria: l'occlusione del piccolo intestino. "Abbiamo aspettato alcune ore per vedere se si poteva gestire il caso senza la necessità di procedere chirurgicamente - ha raccontato Hayato Kurihara, direttore della Chirurgia d'urgenza - ma alla mattina, rivalutato il quadro clinico, abbiamo notato un tratto di intestino sofferente e l'unica possibilità per salvare la vita alla signora sarebbe stato un intervento".

Con il consenso della famiglia i medici hanno optato per una laparoscopia, tre piccole incisioni eseguite in meno di un'ora in sala operatoria. La situazione si è così risolta positivamente, senza bisogno di terapia intensiva.

La paziente è tornata a casa dopo una settimana. Prima della dimissione ha ringraziato l'equipe medica. "Voglio riprendermi mangiando le tagliatelle al ragù - ha detto - e ho voglia di trascorrere le feste di Natale coccolata dalla famiglia e da mio nipote Gianluca".



