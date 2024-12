Nascondeva un bazar di pc e tablet rubati, denunciato a Milano

Gli agenti del Commissariato Comasina giovedì 12 dicembre avevano trovato in uno stabile di via Gabbro a Milano un quantità ingente di materiale elettronico e gioielli rubati, denunciando un senegalese di 62 anni.

Due giorni fa hanno fatto il bis, nello stesso edificio dove gli agenti hanno denunciato per la seconda volta l'uomo per ricettazione. L'addetto alle pulizie dello stabile aveva infatti ancora nascosto nel ripostiglio e nel locale pattumiera 413 pc portatili, 246 smartphone, 148 tablet, 72 macchine fotografiche, diverse cuffie wireless, 35 orologi, 19 paia di occhiali oltre a svariato materiale elettronico come console, modem, proiettori, microfoni, hard disk e anche una bobina di rame.

Parte dei pc potrebbe provenire da furti messi a segno in alcune scuole.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA