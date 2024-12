Chilelli (Eurizon real asset), fondamentale supporto a società

"Crediamo che sia fondamentale il nostro ruolo come co-investitori a supporto di società eccellenti e sostenibili come Ecopol, continuando a supportare l'economia reale italiana". Lo afferma Silvana Chilelli, amministratore delegato di Eurizon capital real asset, circa il premio Claudio Dematté Private Equity of the Year promosso da Aifi.

Eurizon capital real asset sgr è stata premiata insieme a Tikehau Investment Management - nella categoria Expansion - per l'operazione Ecopol, società attiva nella produzione di pellicole in alcool polivinilico idrosolubili e biodegradabili per detergenti domestici monodose. "Ricevere questo premio - aggiunge Chilelli - ci riempie di orgoglio".

Quest'anno la giuria ha selezionato 25 operazioni realizzate da 24 investitori di Private Equity e Venture Capital, oggetto di disinvestimento tra agosto 2023 e luglio 2024. La categoria Expansion è relativa a investimenti di minoranza, finalizzati a sostenere i programmi di sviluppo di imprese esistenti.



