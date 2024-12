Aggredì per rapina nonno con bimbo di due anni, arrestato

Aveva aggredito un pensionato che stava portando il nipote di due anni a giocare al parco per rubargli una collana d'oro. I carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un diciannovenne marocchino per quella rapina avvenuta il 24 luglio scorso a Milano.

Il giovane, che già si trova nel carcere milanese di San Vittore per un reato analogo, è infatti ritenuto responsabile, insieme a un altro uomo non identificato che aveva fatto da "palo", dell'episodio che ha visto vittima il nonno che era stato aggredito fisicamente nonostante la presenza del piccolo.

Il provvedimento è stato emesso dopo le indagini svolte dai militari della Quinta Sezione del Nucleo investigativo che, anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere cittadine, sono riusciti a ricostruire l'episodio e a identificare l'autore materiale della rapina.

