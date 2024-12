Fonseca: 'Theo in panchina non è mai una punizione'

"Theo Hernandez è un giocatore importantissimo. Non è mai una punizione per lui, ma è per farlo tornare alla migliore condizione. Per me è il migliore terzino del mondo": lo dice Paulo Fonseca, tecnico del Milan, alla vigilia della sfida contro il Verona, tornando sulla panchina di Theo Hernandez durante la partita contro il Genoa.

"Abbiamo parlato prima della partita, è una situazione facile da spiegare. Ha giocato tanto - spiega Fonseca -, è stato in nazionale, non ha trovato la migliore condizione fisica e magari ha bisogno di recuperare per stare bene".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA