Speleologa salvata: A.Fontana, 'la notizia che aspettavamo'

"La notizia che attendevamo. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo e con competenze eccezionali, hanno contribuito a portare in salvo Ottavia". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta il lavoro dei 160 soccorritori che dopo 80 ore sono riusciti a salvare Ottavia Piana, speleologa di 32 anni rimasta ferita e bloccata in una grotta in provincia di Bergamo.

"A lei - aggiunge il governatore - auguriamo una pronta guarigione, sicuri che si riprenderà in pieno per affrontare il futuro con l'energia e il coraggio che l'hanno fin qui contraddistinta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA