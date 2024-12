'In Lamborghini ma non poteva', denunciato rapper Baby Gang

E' stato denunciato per violazione degli obblighi e delle prescrizioni previste dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale il rapper Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, 23 anni, con milioni di follower, un tour in corso e in testa alle classifiche.

I carabinieri, infatti, l'hanno fermato la scorsa notte mentre era alla guida della sua Lamborghini, a Milano, in un orario, però, in cui dovrebbe stare in casa, stando a quanto hanno stabilito i giudici, applicandogli lo scorso ottobre la "sorveglianza speciale" per un anno e sei mesi, ritenendolo "socialmente pericoloso". Misura che prevede, tra le altre cose, che non possa uscire tra le 22 e le 7, salvo impegni di lavoro, come concerti, autorizzati dai magistrati.

"Pensate a quello che fate, non fate cose che vi possono rovinare la vita, ricordate che si può cadere tante volte, l'importante è imparare dai propri errori e rialzarsi", aveva detto il cantante - protagonista di molti fatti di cronaca in questi anni e con processi in corso - in una tappa del suo tour, che ha fatto il sold out anche al Forum di Assago. Anche l'ultima denuncia delle scorse ore porterà ad un procedimento a suo carico.



