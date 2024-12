Debutta a Natale a Milano 'Anastasia Il Musical'

Arriva in anteprima assoluta a Natale a Milano, al Tam Teatro Arcimboldi Milano, dove sarà in scena dal 25 dicembre al 12 gennaio, 'Anastasia Il Musical', lo spettacolo basato sull'omonimo film di animazione del 1997 che ha ispirato anche la versione teatrale di Broadway del 2017.

Il film d'animazione è al debutto in un'opera teatrale voluta da Broadway Italia, già produttore di "The Phantom of the Opera", e che porta la firma del regista Federico Bellone e di Chiara Vecchi, che ne cura anche le coreografie. Con la musica dal vivo diretta dal Maestro Giovanni Maria Lori, che dirigerà brani come "Quando viene dicembre" o "Viaggio nel passato", Anastasia, il musical segue le vicende di Anya, una giovane donna che potrebbe essere la Granduchessa Anastasia, l'unica sopravvissuta alla tragica fine della famiglia Romanov.

Un'avvincente avventura, tra intrighi politici e colpi di scena, che dà nuova vita ai personaggi anche grazie alla colonna sonora composta da Stephen Flaherty e Lynn Ahrens.

Sofia Caselli sarà la protagonista, Anastasia, mentre Cristian Catto darà vita al carismatico Dimitri, Brian Boccuni interpreterà il complesso Gleb, Nico Di Crescenzo vestirà i panni di Vladimir, Stefania Fratepietro sarà la frizzante Contessa Lily e Carla Schneck interpreterà l'Imperatrice Maria.

La storia della piccola principessa è stata oggetto di numerosi film, a partire dal classico del 1956 con Ingrid Bergman nel ruolo di Anastasia e Yul Brynner in quello del generale Bunin. È del 1997 il film d'animazione, diretto e prodotto da Don Bluth e Gary Goldman e distribuito dalla 20th Century Fox.

Ora a Milano la versione musical, "con una grande scenografia dalle scioccanti prospettive ottocentesche - anticipa il regista Federico Bellone - costumi imperiali, effetti luce drammatici e tanti effetti speciali, tra cui una tempesta di neve in teatro, fantasmi del passato che danzano nell'aria e un treno in corsa verso Parigi!".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA