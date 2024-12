Al Castello Sforzesco omaggio a Baj dalla Raccolta Bertarelli

In occasione del centesimo anniversario della nascita di Enrico Baj anche il Castello Sforzesco di Milano, oltre a Palazzo Reale, dedica un omaggio all'artista con la mostra "Multiplo Baj. Opere dalla Raccolta Bertarelli". Fino al 17 marzo lungo il percorso espositivo del Museo delle Arti Decorative si potrà ammirare una selezione di venti opere dall'ampio corpus di grafica, multipli e libri d'artista, parte del Fondo Baj, custodito dalla metà degli anni Settanta presso la Raccolta Bertarelli. Giunto per dono dello stesso Baj, il fondo ha una consistenza di circa seicento opere e documenta gli sviluppi delle ricerche dell'artista dagli inizi, negli anni Cinquanta, sino alle creazioni più recenti, con un affondo specialmente ampio per quanto riguarda gli anni Settanta. "Le opere custodite nella Raccolta Bertarelli raccontano un percorso creativo che attraversa e reinterpreta il Novecento, in un dialogo costante tra cultura alta e materiali del quotidiano, tra ironia e critica sociale - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Con questa esposizione Milano continua il suo omaggio a un protagonista assoluto della storia dell'arte in occasione di questo importante anniversario". La selezione esposta vuole dar conto dell'assoluta varietà di tecniche esecutive e della ricchezza dei materiali - dalle passamanerie agli specchi, dai mattoncini Lego al Meccano - che caratterizzano questa collezione, dove ricorrono i più noti temi trattati da Baj, in particolare Dame e Generali.



