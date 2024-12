Maxi sequestro di fuochi di artificio in Brianza, tre denunciati

Il titolare di un maxi emporio di Albiate, in provincia di Monza, è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per frode in commercio, detenzione illecita di materiale esplodente e falsa apposizione dell'etichettatura Made in Italy. Le fiamme gialle hanno sequestrato nel suo negozio, sprovvisto della prevista licenza di pubblica sicurezza, oltre mille e cento kg di fuochi di artificio, accertando tra l'altro gravi violazioni alle misure di sicurezza previste per la custodia del materiale pirotecnico.

I finanzieri, insieme ai vigili del fuoco, hanno sospeso l'attività commerciale della società perché carente dei requisiti minimi previsti dalla normativa antincendio e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Negli stessi magazzini i militari hanno trovato e sequestrato 146mila prodotti senza marchio C.E. o con falsa certificazione Made in Italy, tra addobbi natalizi, giocattoli, dispositivi medici e prodotti per la cura della persona. Dalla documentazione amministrativa esaminata è emerso che tutti i prodotti sottoposti a sequestro, compresi i fuochi d'artificio, sono stati importati dalla Cina.

Una volta sul mercato avrebbero fruttato un guadagno di oltre 200mila euro.

Durante lo stesso servizio, le fiamme gialle hanno anche sequestrato 13,7 quintali di fuochi di artificio in un negozio all'ingrosso a Monza, anche in questo caso denunciato il titolare per violazione delle norme di sicurezza, 464 kg in un altro negozio di Bovisio Masciago, con denuncia del titolare per fabbricazione e commercio abusivi dimaterie esplodenti. Inoltre i finanzieri hanno sequestrato decine di di capi di abbigliamento, calzature, borselli, profumi contraffatti e piccoli elettrodomestici, presso un commerciante all'ingrosso di Agrate, anche in questo caso denunciando il titolare. Infine hanno sequestrato oltre 700 capi di abbigliamento con marchi contraffatti (Colmar, Nike, Louis Vuitton,Moncler) trovati stoccati nei pressi di due centri commerciali di Verano Brianza (Monza).



