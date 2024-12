In Lombardia Trenitalia amplia l'offerta invernale

Fermerà anche a Milano Porta Garibaldi il Sicilia Express, il treno charter notturno di Fs Treni Turistici Italiani nato dalla collaborazione con la Regione Siciliana, che raggiungerà Palermo e Siracusa e ripartirà il 5 gennaio dalla Sicilia versi Nord. E' una delle novità che riguardano la Lombardia dell'orario invernale delle Ferrovie dello Stato che per l'alta velocità prevede 100 Frecce giornaliere tra Milano e Roma, di cui 9 con tempi di percorrenza inferiori alle 3 ore, per spostarsi fra le due città, 50mila posti disponibili ogni giorno, di cui oltre 35mila tra Milano e Napoli.

Con il cambio orario di dicembre il servizio Intercity conferma l'impegno di Trenitalia per una mobilità sempre più capillare. Tra le principali novità: il prolungamento dei collegamenti verso Bardonecchia, Lecce, Bari, Milano e Bolzano, offrendo una copertura più ampia delle tratte nazionali, sia nei giorni feriali che nei weekend.

Anche quest'anno sono rafforzati i collegamenti con le località ad alta quota. Dal venerdì alla domenica fino a fine marzo è possibile viaggiare con Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia da Milano. Due nuovi collegamenti Frecciarossa, sabato e domenica fino ad inizio gennaio, per Trento, Ora, Rovereto e Bolzano da Milano, Brescia e Verona per raggiungere i mercatini di Natale e le località montane. Da Milano, Genova, Bologna e Venezia, a bordo degli Eurocity, i collegamenti effettuati in cooperazione tra Trenitalia e le Ferrovie Federali Svizzere (SBB), si può raggiungere la Svizzera e i caratteristici mercatini di Natale di Zurigo, Berna, Basilea, Montreux, Losanna e Ginevra. Inoltre, ogni giorno, un collegamento diretto Eurocity, in cooperazione con le ferrovie federali svizzere e con le ferrovie tedesche DB, collega Milano centrale e Francoforte e viceversa. Con Regionale, inoltre, sarà possibile raggiungere eventi natalizi e mercatini di Natale in tutta Italia.



