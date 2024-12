Concerto di Natale sotto le finestre dei bambini ricoverati

Non solo "Jingle Bells" ma anche le sigle di cartoni animati come Dragon Ball, Pokemon, Lupin nello speciale concerto di Natale regalato dalla Fondazione De Marchi ai bambini ricoverati presso l'omonima clinica pediatrica di Milano e alle loro famiglie. Sotto le loro finestre, infatti, la Fanfara dei carabinieri del III reggimento carabinieri Lombardia e la Banda della Polizia municipale di Milano si sono esibite in un concerto a sorpresa per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

L'insolito spettacolo, giunto alla quinta edizione, ha regalato un pomeriggio di atmosfera natalizia ai bambini, che lo hanno seguito affacciati dalle loro finestre. "Attraverso il concerto musicale natalizio riusciamo a donare speranza ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, costretti a stare lontano da casa anche in questo periodo di festa. È questo il miglior regalo di Natale che possiamo fare loro", dichiara Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi, che attraverso i suoi progetti, ogni anno sostiene quasi 90.000 bambini.

La Fondazione è impegnata, inoltre, a realizzare gli spazi pediatrici del Nuovo Policlinico di Milano, che sarà ultimato entro il 2025, con ambienti colorati, accoglienti e altamente tecnologici.



