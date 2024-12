A Milano 20 case a canone basso per gli infermieri del Policlinico

Aler, l'agenzia per l'edilizia residenziale della Regione Lombardia, mette a disposizione a Milano venti abitazioni a canone concordato per gli infermieri del Policlinico. Lo prevede l'accordo tra Regione Lombardia, Aler Milano e Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per offrire soluzioni abitative al personale sanitario. Gli alloggi saranno assegnati attraverso uno specifico bando rivolto ai dipendenti della struttura sanitaria.

La firma del protocollo d'intesa è avvenuta a Palazzo Lombardia alla presenza del governatore Attilio Fontana, dell'assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco, del direttore generale del Policlinico di Milano, Matteo Stocco, e del presidente di Aler Milano, Matteo Mognaschi.

"L'iniziativa simboleggia l'impegno della Regione - ha sottolineato Fontana - a favore delle persone che lavorano nell'ambito dei servizi essenziali ma hanno difficoltà ad accedere al mercato privato degli affitti, in particolare a Milano. L'obiettivo è consentire a infermieri e personale sanitario di vivere stabilmente nel nostro territorio".

"Come Regione - ha evidenziato Franco - attraverso l'housing sociale stiamo ampliando il concetto di servizio abitativo pubblico, in modo da assicurare il diritto alla casa anche a diverse categorie di lavoratori che faticano a trovare un'abitazione, soprattutto, ma non solo, nelle grandi città".

Per Stocco "si conferma l'impegno delle istituzioni nel valorizzare le professioni sanitarie, figure sempre più indispensabili per garantire l'alta qualità dei percorsi di cura" mentre per Mognaschi si tratta di "un segnale concreto per rispondere alle esigenze abitative anche di chi a Milano lavora in un settore strategico come la sanità pubblica".



