Si ribalta con l'auto nel Varesotto, morto un 51enne

Un uomo di 51 anni è morto in un incidente accaduto a Travedona Monate (Varese). Lo schianto si è verificato intorno alle 3 della notte scorsa. La dinamica e al vaglio dei carabinieri, intervenuti con i vigili del fuoco e i mezzi del 118.

Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo si è ribaltato con l'auto per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto è atterrato anche l'elisoccorso alzatosi in volo dall'ospedale di Como ma per il 51enne non c'è stato nulla da fare. L'uomo era morto sul colpo.

