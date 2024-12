Gdf Brescia sequestra oltre 5mila profumi contraffatti

I militari della Guardia di Finanza di Brescia hanno scoperto una filiera di vendita di profumi con falsi segni distintivi di noti brand italiani e internazionali e ne hanno sequestrato oltre 5mila confezioni I Finanzieri hanno individuato uno straniero mentre tentava di rivendere dei falsi profumi. Hanno approfondito il controllo e perquisito l'auto del venditore in cui, oltre a numerosi altri profumi della stessa specie, sono state trovate le chiavi di accesso di un capannone a Castenedolo (Brescia).

Dietro un muro di cartongesso i militari hanno scoperto un locale adibito a stoccaggio di più di 5.000 profumi, tutti con segni distintivi contraffatti di note case di alta profumeria e numerosi codici a barre da apporre sui prodotti per fingerne ne la genuinità.

Il rivenditore è stato denunciato alla Procura di Brescia per commercio di prodotti con segni distintivi falsi e ricettazione.



