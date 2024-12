Fatturato di 93 milioni e utile di 12 per Metro 5 nel 2023

M5, la società che gestisce la linea 5 della metropolitana di Milano, ha chiuso l'esercizio 2023 con ricavi per 93 milioni. 10 in più rispetto all'anno precedente. Lo si legge in una nota diffusa a seguito della 'Alta Onoreficenza' ricevuta in Piazza Affari nell'ambito del 'Premio Industria Felix - L'Italia che compete 2024', spuntandola da circa 700mila bilanci analizzati da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved.

Invariato l'utile a 12 milioni, mentre il ritorno del capitale investito (Roe) è sceso dal 17 al 16%. Tra i soci di Metro 5 figurano le Fs con il 36,7% e Atm, l'Azienda dei trasporti pubblici milanesi, con il 20%.



