Donna travolta e uccisa, va ai domiciliari l'autista del tir

Va agli arresti domiciliari Francesco Monteleone, il 24enne finito in carcere due giorni fa a Milano per omicidio stradale con l'aggravante dell'omissione di soccorso, per essere fuggito dopo aver travolto e ucciso Rocio Espinoza Romero, 34 anni, davanti ai suoi bimbi di un anno e mezzo che erano sul passeggino e che si sono salvati, così come la nonna, mentre tutti e quattro stavano attraversando sulle strisce in viale Renato Serra.

Lo ha deciso il gip Alberto Carboni, che ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. La pm Paola Biondolillo aveva chiesto la custodia in carcere.



