Calcio: Milan-Genoa; formazioni

Probabili formazioni di Milan-Genoa.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan, 22 Emerson Royal, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 42 Terracciano; 29 Fofana, 14 Reijnders, 21 Chukwueze, 80 Musah, 1 Leao, 90 Abraham (57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 31 Pavlovic, 23 Tomori, 19 Hernandez, 55 Vos, 17 Okafor, 73 Camarda). All.: Fonseca.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Fofana.

Indisponibili: Florenzi, Bennacer, Jovic, Pulisic, Morata, Loftus-Cheek.

Genoa (4-3-3): 1 Leali, 20 Sabelli, 13 Bani, 22 Vasquez, 3 Martin, 32 Frendrup, 47 Badelj, 2 Thorsby, 59 Zanoli, 19 Pinamonti, 23 Miretti (39 Sommariva, 95 Gollini, 33 Matturro, 14 Vogliacco, 72 Melegoni, 8 Bohinen, 27 Marcandalli, 73 Masini, 15 Norton-Cuffy, 11 Pereiro, 30 Ankeye, 9 Vitinha, 45 Balotelli).

All.: Vieira.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: De Winter.

Indisponibili: Messias, De Winter, Malinovskyi, Ekuban, Ekhator, Ahanor.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Quote Snai: 1.35; 5.00; 8.25.



