Domenica 15 dicembre Caritas Ambrosiana festeggia i suoi 50 anni

Mezzo secolo dedicato al servizio dei più fragili: Caritas Ambrosiana, fondata il 18 dicembre 1974 su iniziativa dell'allora Arcivescovo di Milano, cardinale Giovanni Colombo, si prepara a celebrare il suo cinquantesimo anniversario con due momenti significativi in programma domenica 15 dicembre.

Si inizia in Duomo alle 17.30 con una Messa a cui sono invitati in particolare operatori, responsabili, volontari e beneficiari dei servizi Caritas, presieduta dall'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini.

A seguire i festeggiamenti si trasferiranno al Teatro alla Scala. Il Ridotto Toscanini ospiterà una cena organizzata grazie alla collaborazione di Confcommercio Milano, Promo.Ter Unione e Apeca Associazione Ambulanti, un evento dedicato a 300 tra operatori e beneficiari dei servizi Caritas.

Alle 20.30 gli ospiti, insieme ai donatori e a tutti coloro che supportano le attività della Caritas, potranno assistere a un concerto unico. Per la prima volta, la Cappella Musicale del Duomo, diretta da mons. Massimo Palombella, si esibirà sul palco della Scala, proponendo la celebre Missa Papae Marcelli, un'opera della polifonia rinascimentale scritta da Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) e pubblicata nel 1567.





