Autobotte ribaltata ieri nel Pavese, strada riaprirà in serata

Riaprirà quasi certamente in serata il tratto della provinciale 193 compreso tra i comuni di Pieve Albignola (Pavia) e Zinasco (Pavia), dove ieri mattina è uscita di strada un'autobotte carica di Gpl ribaltandosi in una scarpata. L'intervento dei vigili del fuoco si è protratto per oltre 24 ore, continuando anche durante la notte.

Con l'invento del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) del comando di Pavia e di Milano, l'autocisterna è stata svuotata del liquido infiammabile e poi capovolta per non disperdere neppure una goccia. Il Gpl è stato versato in un'altra cisterna. Il gas è stato bruciato grazie a una torcia allestita nel campo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA