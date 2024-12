Marcia della pace ad Angera con oltre trecento persone

Trecento persone hanno percorso oggi le strade di Angera (Varese) per la Marcia mondiale della pace e della nonviolenza. I partecipanti (soprattutto studenti, docenti, componenti dell'amministrazione e associazioni) hanno creato un simbolo umano della pace sui pratoni del lungolago.

"Riponiamo la nostra speranza in voi, perché quando sarete grandi potrete sistemare ciò che noi abbiamo sbagliato", ha detto la sindaca Marcella Androni ai ragazzi. "Sarete cittadini e cittadine migliori di noi, politici migliori di noi. Abbiamo grande fiducia in tutti voi giovani".

"Dobbiamo convincere i governi - ha detto Milo Manica, assessore e promotore dell'iniziativa - a ripensare alla propria strategia. Noi chiediamo che si aumentino i soldi per la sanità, per l'istruzione, per la ricerca, per la cultura e per i salari".

Alla marcia ha partecipato anche Emma Perrone, neoeletta sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.





