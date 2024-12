B.Craxi, su Bettino Sala ha fatto un dibattito ma non la targa

"In generale a chi ha servito la patria, la propria città, viene restituito un tributo. Poi adesso non sta a me dirlo, io l'ho suggerito a Sala qualche anno fa ma lui ha fatto un dibattito al posto di una targa". Lo ha detto Bobo Craxi, figlio di Bettino e nipote di Paolo Pillitteri, a margine del funerale dell'ex sindaco di Milano, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se si aspetta un luogo della città intitolato al padre, leader socialista, e poi in futuro anche allo zio.

A Milano si è parlato più volte di intitolare un luogo a Craxi ma questa eventualità ha sempre spaccato la politica e quindi nulla è ancora stato fatto. "Il problema non è fare un dibattito su Craxi, di dibattiti se ne possono fare sul piano storico quanti se ne vogliono - ha aggiunto -, ma io dico un segno, non c'è bisogno di fare una statua equestre. La statua equestre si può fare a Borrelli, a mio padre basta un segno della sua presenza in vita e del fatto che è stato il primo presidente del Consiglio milanese della storia".

Un discorso critico in Italia sulla vicenda Tangentopoli invece "c'è già stato" secondo Bobo Craxi che ieri in visita alla camera ardente aveva sottolineato come il lutto cittadino proclamato dal sindaco Beppe Sala per oggi sarebbe stato impossibile 30 anni fa. "Perché Sala non è figlio di quella storia, non è un uomo politico, non ha nessun collegamento, nel senso anche buono del termine - ha concluso - Milano come sindaco ha scelto delle personalità che provenivano dalla società civile, e noi nel nostro caso eravamo figli della grande storia del movimento socialista, che per un secolo ha espresso i sindaci di questa città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA