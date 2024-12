A.Fontana: 'Sul Leoncavallo oggi abbiamo perso un'occasione'

Per il rinvio dello sgombero del Leoncavallo "non c'è particolarmente da festeggiare. Io credo che sia una situazione di illegalità che da anni dovrebbe essere sanata. Il fatto che oggi non l'abbiano ancora sanata è un peccato, un'occasione persa. Mi auguro che il 24 di gennaio (la data prevista per lo sgombero, ndr) finalmente si abbia il coraggio di ripristinare la legalità". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'evento per l'accensione dell'albero di Natale dell'ospedale San Raffaele.

Per il governatore, quello di oggi "è un segnale non positivo nei confronti dei principi che reggono la nostra società - ha concluso -, per cui non possiamo pretendere che ci sia il rispetto di tutto se poi in questi casi non abbiamo il coraggio di farli rispettare agli altri".



