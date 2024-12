Fermato al bar dai carabinieri, in casa droga e 40mila euro

I carabinieri di Lacchiarella (Milano) hanno arrestato un 27enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito di controlli con i cani antidroga.

In un locale i militari sono intervenuti poco prima di mezzanotte e il cane ha subito puntato il tavolo occupato dal 27enne. A terra infatti c'era una dose di cocaina. I controlli sono stati estesi all'auto del giovane e dentro i carabinieri hanno trovato altre 3 dosi di cocaina in un pacchetto di sigarette. È stata quindi perquisita l'abitazione nel centro di Lacchiarella. All'interno i carabinieri hanno sequestrato quasi 50 grammi di cocaina per un valore di circa 5.000 e oltre 40mila euro in contanti. L'ipotesi è che siano provento dello spaccio anche perché il giovane non risulta avere un lavoro.



