Borghini, 'prendere il posto di Pillitteri fu un grande onore'

Anche Giampiero Borghini che è stato sindaco di Milano nel 1992 dopo Paolo Pillitteri ha voluto rendere omaggio al collega scomparso a 84 anni lo scorso 5 dicembre, alla camera ardente allestita a Palazzo Marino.

Il passaggio di testimone "fu un passaggio decisivo per Milano - ha ricordato -. Milano da allora è cambiata molto grazie a quel passaggio, l'ha fatto guardando se stessa e domandandosi chi è. Milano è quella che vedete oggi".

"Il mio rapporto con Pillitteri era magnifico, era una persona di una straordinaria simpatia, io sono uscito dal mio partito per votarlo e sostenerlo - ha ricordato -, quindi non ho fatto fatica a prendere il suo posto, per me è stato il più grande onore. Milano è sopravvissuta alla grande alla crisi".





