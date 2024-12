Fabregas, Como ha dominato ma non è bastato

"Il Como ha dominato la gara ma non è bastato: siamo in quella fase del calcio in cui serve solo la partita perfetta per vincere". Lo ha detto Cesc Fabregas, in conferenza stampa, commentando il pareggio del suo Como a Venezia. "Loro hanno fatto due tiri in porta - ha aggiunto -: uno è stato deviato, l'altro l'ha mandata dentro il vento. Mi tengo la prestazione e sono sicuro che con questo gioco presto i risultati arriveranno. I ragazzi hanno dimostrato attaccamento e coraggio, le condizioni erano proibitive ma noi abbiamo provato a vincere per tutta la partita. Sono dispiaciuto di non avere vinto ma vado a casa molto contento".

"Da questa partita mi porto via una crescita fantastica della mentalità dei ragazzi - ha concluso Fabregas -: con questo tipo di atteggiamento sono certo che le cose andranno per il verso giusto. Sono ancora più convinto delle possibilità di questo gruppo".



