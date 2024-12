La Russa, Milano è sempre protagonista, nel bene e nel male

"Per i milanesi l'anno comincia oggi" in "un giorno di festa" e "comincia anche con l'apertura di Palazzo Citterio. Il sindaco Sala ha ragione: Milano non si ferma mai. Nel bene e qualche volta nel male. Milano è stata protagonista sempre nella storia italiana, nel bene e nel male.

Dalla nascita dei grandi movimenti del '900 a Mani pulite. Dalla nascita della Lega alla successiva evoluzione politica". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa durante l'inaugurazione della Grande Brera al Palazzo Citterio di Milano.

"Milano segna sempre i connotati della storia italiana, nel bene e nel male. È giusto dire che il cambiamento a Milano è sempre possibile. Speriamo che sia sempre più nel bene che nel male" ha aggiunto.



