Cenati, tuttora non condivido parola genocidio per definire Gaza

L'Ambrogino d'oro "ha un significato importantissimo, è un riconoscimento per l'attività che ho fatto per quasi 13 anni, una attività che mi ha occupato a tempo pieno e che ho fatto con grande passione, stabilendo un ottimo rapporto con le istituzioni, le associazioni, con la comunità ebraica di Milano e tutti i cittadini". Così l'ex presidente di Anpi Milano Roberto Cenati, ha commentato l'Ambrogino d'oro che gli è stato consegnato oggi dal sindaco Beppe Sala. "Ho sempre voluto tenere un rapporto inclusivo e valorizzare la democrazia, la libertà e i principi della Costituzione", ha aggiunto.

Cenati ha lasciato la presidenza dell'Anpi dopo 13 anni in polemica con l'uso della parola genocidio per descrivere quanto accade a Gaza. "Un termine che non condividevo e non condivido tutt'ora - ha detto -, perché genocidio va usato, come dice Liliana Segre, in particolari circostanze e non va generalizzato, altrimenti tutte le guerre sarebbero genocidio".





