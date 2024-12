Alla cerimonia degli Ambrogini Sala ricorda Paolo Pillitteri

In apertura della cerimonia degli Ambrogini d'oro, la massima onorificenza concessa dal Comune nel giorno del patrono di Sant'Ambrogio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ricordato l'ex primo cittadino Paolo Pillitteri, morto a 84 anni. "Vorrei brevemente ricordare Paolo Pillitteri - ha detto Sala tra gli applausi delle persone che si sono alzate in piedi -, ha molto amato la nostra città, senza alcun dubbio ha gestito una transizione non facile".

"L'ha fatto, come tutti ci ricordiamo, con spirito battagliero e passione, vivendo intensamente tra soddisfazioni e sofferenze e cercando di non perdere quel sorriso che ce lo fa ricordare ancora oggi - ha concluso -. Un abbraccio ai suoi familiari".



