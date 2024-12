Crespi, aprire palazzo Citterio è un momento storico

"Dicono che è un momento epocale, sicuramente è storico" dice Angelo Crespi aprendo per la prima volta le porte di Palazzo Citterio dopo 52 anni di attesa.

"Mi ascrivo il merito di non aver mai perso la fiducia e aver sempre focalizzato L'obiettivo" prosegue il direttore di Brera, che si è insediato a inizio anno subentrando a James Bradburne.

"Nessuno ci credeva ma - prosegue citando Hegel - c'è anche lo zeitgeist, è stato un momento felice in cui tutte le energie concordavano ". A palazzo Citterio - che apre al pubblico l'8 dicembre e viene inaugurato ufficialmente domani - trovano finalmente posto le collezioni di arte moderna Jesi e Vitali, con capolavori che vanno da Morandi a Boccioni, da Picasso a Boldini. In mostra anche le installazioni di Mario Ceroli e un focus sulla storia della Grande Brera come comunità di arti e scienze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA