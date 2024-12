Case occupate Milano, 9 assolti da associazione per delinquere

La Corte d'appello di Milano ha ribaltato la sentenza del Tribunale è ha assolto dall'accusa di associazione per delinquere, con la formula "il fatto non sussiste", i nove antagonisti del 'Comitato abitanti Giambellino-Lorenteggio' e ha rideterminato le pene fino al massimo ad un anno di reclusione per resistenza e altri reati minori.

Lo ha deciso oggi la seconda sezione penale, presieduta da Enrico Manzi, che ha così 'cancellato' le severe condanne, da 1 anno e 7 mesi a 5 anni e 5 mesi, inflitte nel novembre di due anni fa in primo grado. Il collegio ha anche assolto gli imputati in merito ad alcuni episodi contestati oppure, in alcuni casi, ha dichiarato il non doversi procedere per prescrizione.

"Dopo sette anni - hanno commentato i difensori Eugenio Losco e Mauro Straini - questa sentenza restituisce un pezzo di verità: il comitato abitanti Giambellino-Lorenteggio è stato tante cose fuorchè un associazione per delinquere". I due legali hanno fatto notare che non era vero che il comitato, come sosteneva l'accusa "si sostituisse allo Stato nell'assegnazione delle case, bensì sopperiva alle carenze dello Stato in un quartiere difficile".

Secondo la ricostruzione emersa dall'inchiestai e dal capo di imputazione, il comitato non agiva per fini di lucro ma avrebbe avuto "uno scopo comune: una propagandata 'giustizia sociale' a tutela del diritto della casa, volta a creare una soluzione all'emergenza abitativa, parallela e contrapposta a quella offerta dalle Istituzioni". E gli imputati, cosiddetti 'robin hood' delle case popolari e che erano finiti agli arresti domiciliari nel 2018, si legge negli atti dell'indagine, si sarebbero adoperati "con mezzi leciti ed illeciti" per "impedire gli sgomberi di immobili abusivamente occupati" e per "combattere le Istituzioni a colpi di occupazioni" delle case popolari. Una ipotesi che stamane non è stata condivisa: le motivazioni saranno depositate in 90 giorni.



