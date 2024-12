Al Pac il 2/0 talks among friends, dedicato a Marcello Maloberti

Si svolgerà al Padiglione d'Arte Contemporanea il secondo incontro del ciclo di talks among friends, il programma di conversazioni attorno all'arte e all'amicizia organizzato da Fiera Milano in vista della prossima edizione di miart, evento internazionale d'arte moderna e contemporanea in programma dal 4 al 6 aprile 2025 ad Allianz MiCo.

Al Pac è attualmente in corso (fino al 9 febbraio), Metal Panic, la più ampia e completa esposizione mai dedicata all'opera di Marcello Maloberti e proprio attorno all'autore delle celebri Martellate, si svilupperà il tema del 12 dicembre alle 18,30. Titolo L'artista è lo spazio dell'incontro, conversazione tra tra Diego Sileo, Nicola Ricciardi e lo stesso Maloberti. L'incontro è gratuito e aperto a tutti e coincide con l'apertura serale del Pac, fino alle 22.30.

I talks among friends sono realizzati in collaborazione con 5 istituzioni milanesi. Oltre il Pac, Fondazione Prada, Museo del Novecento, Pirelli HangarBicocca e Triennale Milano. Gli ultimi tre appuntamenti sono in programma a gennaio, febbraio e marzo 2025.



