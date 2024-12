A Milano in Galleria si accende la nuova videosorveglianza

Non solo le luci di Natale, da domani in Galleria Vittorio Emanuele, il salotto buono di Milano, si accende un rinnovato sistema di videosorveglianza con telecamere in otto postazioni diverse lungo i bracci e nell'Ottagono centrale che saranno accese 24 ore al giorno e collegate alle centrali operative di polizia e forze dell'ordine.

Deciso in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza, il nuovo sistema ha avuto il via libera dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano.

Gli impianti sono di ultima generazione. Tre sostituiscono telecamere già esistenti. Ogni installazione integra una telecamera multidirezionale, che dà una panoramica a 360° dell'area controllata, e una per monitorare più nel dettaglio aree specifiche. Ogni singola installazione è capace di fornire fino a cinque stream video, assicurando una visione più ampia e riducendo l'impatto architettonico, il tutto con uno zoom ottimizzato e un sistema di illuminazione integrato, che rende le telecamere particolarmente performanti in condizioni di scarsa luminosità.

Nell'installazione sono state coinvolte le Direzioni Demanio e Patrimonio, Sicurezza Urbana e Innovazione Tecnologica e Digitale del Comune e A2a Smartcity.



