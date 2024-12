Presentato a Palazzo Cusani a Milano il CalendEsercito 2025

Nella suggestiva cornice di Palazzo Cusani, a Milano, si è svolta la presentazione dell'edizione 2025 del CalendEsercito dal titolo "L'Italia Liberata", organizzato dal Comando Militare Esercito Lombardia.

L'edizione 2025 chiude una trilogia storica che, a partire dall'edizione 2023, ha voluto raccontare cosa accadde dai giorni che seguirono l'armistizio dell'8 settembre 1943 fino alla Liberazione del Paese, il 25 aprile 1945, sottolineando il contributo dell'Esercito per la ricostruzione post bellica dell'Italia.

"Il Comandante del CME Lombardia, Generale di Brigata Carmine Sepe - si legge in una nota - nel corso del suo intervento ha voluto ricordare l'ottantesimo anniversario della proclamazione della liberazione d'Italia, avvenuta il 25 aprile del 1945, un giorno da celebrare come Festa di tutti gli italiani. Una data fondamentale nella storia della nostra Repubblica che significò per il nostro Paese l'affermazione della democrazia e della libertà, la fine della guerra e la riconquistata indipendenza, di cui l'Esercito fu parte attiva e fondamentale".



