Davanti a casa della ex con sega e coltello, arrestato a Mantova

Gli agenti della Polizia di Stato hanno sventato un probabile femminicidio arrestando l'uomo, colpito dal divieto di avvicinamento, che si era appostato, nel buio, davanti alla porta di casa della ex moglie armato di un coltello a serramanico, di una sega e di oggetti di scasso.

E' successo la notte scorsa a Mantova. L'uomo, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico, si era recato qualche giorno prima in Questura per segnalare il malfunzionamento dell'apparecchio. La notte scorsa, però, l'operatore della Sala operativa della Questura si è insospettito a seguito di alcuni allarmi provenienti dal sistema di controllo dei braccialetti elettronici che, proprio a causa del malfunzionamento, non sarebbero dovuti apparire. Ha quindi deciso di telefonare alla donna per accertarsi che stesse bene. Dopo numerose chiamate senza risposta, ha mandato una pattuglia della Squadra Volante che davanti alla porta dell'abitazione della donna ha trovato l'uomo nascosto al buio, accovacciato ad origliare, con una sega, due grossi cacciavite e un coltello a serramanico.

Dopo essersi accertati che la donna, ignara di tutto, stesse bene, gli agenti lo hanno accompagnato in Questura e arrestato, arresto poi confermato nell'udienza per direttisima che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.



