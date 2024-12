A Milano 5 miliardi di spese con la tredicesima, +6%

Sono positive le attese dei negozianti per le feste natalizie: secondo la stima del Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza verranno spesi oltre 5 miliardi con la tredicesima, un aumento del 6% rispetto allo scorso anno.

E se è vero che il 64% di questi serviranno a spese ordinarie (dalla palestra a spese mediche e tasse), è anche vero che l'attesa è di 1 miliardi 236 milioni per gli acquisti, in crescita dell'11,3% a cui si aggiungono 406 milioni per viaggi e vacanze.

"Previsioni positive per i consumi natalizi con le risorse della tredicesima. Anche il turismo - ha sintetizzato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - si conferma un valore aggiunto per dicembre con una significativa previsione di incremento delle presenze rispetto allo scorso anno".

Si prevede infatti un aumento del 18,5% dei turisti con un giro d'affari di poco più di 561milioni, in crescita del 14,7%.

Cresce leggermente la spesa per spettacolo (67 milioni contro i 66 dello scorso anno) e diminuisce quella per cene e pranzi (97 milioni contro i 98 dello scorso anno). D'altronde, secondo il sondaggio Natale in famiglia", su 653 persone fatto da Confcommercio attraverso i social, il 94% farà il pranzo o la cena di natale in casa.

Ad 'aiutare' i consumi c'è l'aumento del valore delle tredicesime (che in Lombardia valgono 10 miliardi 22 milioni, +5,2%) e delle pensioni (+8,2% oltre 4 miliardi) oltre all'arrivo dei turisti. La maggior parte dei milanesi spenderà fra i 100 e i 300 euro (42%), il 14% spenderà meno di cento euro, il 26% fra 300 e 500 euro, il 14% fra 500 e mille e il 4% oltre mille euro. I regali più gettonati sono abbigliamento (16%), enogastronomia (14,8%), e ancora libri e ebook (8,3%), casa (8,2%) e giochi l'8,1%.

"Le spese per il Natale erano già ampiamente cominciate con la scontistica del Black Friday - ha osservato Gabriel Meghnagi, vicepresidente di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e presidente della rete associativa vie milanesi - le risorse della tredicesima impiegabili nei consumi rappresentano comunque un aiuto per il commercio in questo mese di dicembre così importante per le vendite. Soprattutto per la rete dei negozi di prossimità".



