Definì Fedez 'bimbominkia', Lucarelli prosciolta a Milano

Selvaggia Lucarelli è stata prosciolta in udienza pre-dibattimentale per aver definito Fedez "Bimbominkia". Lo ha deciso il giudice della seconda sezione penale del Tribunale di Milano Giuseppe Cernuto, ritenendo che l'espressione accostata al rapper non fosse offensiva.

"La cosa tristemente divertente di questa vicenda - scrive la giornalista sul suo profilo Instagram, condividendo la notizia del proscioglimento - è immaginare di dover scomodare giudici, tribunali e avvocati per una cosa del genere. E poi rimproverare i giornalisti di occuparsi di sciocchezze come pestaggi da parte della criminalità milanese". Lucarelli, difesa dall'avvocata Barbara Indovina, era stata querelata dall'artista.



