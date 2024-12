Sequestrate a Monza 4 tonnellate di fuochi d'artificio illegali

Quattro tonnellate di fuochi di artificio illegali e non sicuri, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un emporio gestito da cinesi a Monza dopo una controllo in vista delle prossime festività di Natale. Il titolare dell'attività è stato denunciato per detenzione illecita di materiale esplodente, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

Nel negozio, sprovvisto di licenza di pubblica sicurezza, secondo gli accertamenti dei finanzieri i prodotti erano stoccati in locali privi di sistemi di protezione, in violazione delle norme di sicurezza e in quantità superiori a quelle consentite per legge, costituendo un "concreto pericolo" anche per gli edifici circostanti.

Negli stessi magazzini La GdF di Monza ha sequestrato 21mila articoli per la casa tra posate in plastica, panni in microfibra, apriscatole, ricambi per caffettiere e altro ancora, con falsa attestazione di origine italiana.

I fuochi d'artificio - che secondo gli investigatori erano una potenziale polveriera - gli articoli da cucina (tutti prodotti in Cina e successivamente introdotti in Italia) venduti al dettaglio avrebbero fruttato oltre 200mila euro.



