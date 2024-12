Manovra: Pd, un miliardo di tagli in 5 anni per la Lombardia

Nella manovra di bilancio "il governo Meloni fa ricadere sulle casse della Regione Lombardia un taglio di un miliardo di euro in cinque anni, tra il 2025 e il 2029". Lo afferma il Pd Lombardia che sul tema ha organizzato al Pirellone una conferenza stampa a cui hanno partecipato il senatore Antonio Misiani, responsabile nazionale dem economia, la deputata e segretaria del Pd lombardo Silvia Roggiani, il capogruppo del Pd lombardo in Consiglio regionale Pierfrancesco Majorino e il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli.

"Tecnicamente - spiegano i dem - si tratta di 'contributo alla finanza pubblica' e vale 993,99 milioni, di cui 140,7 milioni nel 2025 e 208,1 milioni nel 2026".

Secondo gli esponenti Pd, "non va meglio ai Comuni lombardi - aggiungono - a cui viene chiesto di lasciare sul campo 406 milioni di euro nello stesso periodo. La scure del governo Meloni cadrà anche sulle spese per gli investimenti. Alla Regione Lombardia verranno tagliati con certezza 96 milioni di euro tra 2027 e il 2032 e altri previsti per le annualità successive".

Insomma, "il territorio - proseguono - esce pesantemente penalizzato dalle scelte dell'esecutivo, e le notizie negative non si fermano ai tagli agli enti locali. Il definanziamento dell'80% del fondo per il comparto automotive, con una riduzione da 5,8 a 1,2 miliardi, aggrava la crisi in corso e colpisce moltissime aziende lombarde".

Per il Pd "occorre ripristinare i fondi tagliati ai comuni e alla Regione. Aumentare le risorse del fondo sanitario nazionale. Introdurre la gratuità del trasporto scolastico, delle mense e dei libri di testo per la scuola dell'obbligo.

Definire il salario minimo e rifinanziare il fondo automotive" concludono.



