A 16 anni spaccia droga usando Instagram, arrestato a Milano

Aveva cercato di fare affari spacciando droga via social. Aveva creato un profilo su Instagram con la sua foto con, sullo sfondo, marijuana conservata in una cantina. Ora il giovane, 17 anni il prossimo gennaio, è finito in carcere al Beccaria di Milano: gli sono stati sequestrati, oltre a 300 grammi di marijuana e quasi mezzo chilo di hashish, anche 21mila e 350 euro in contanti.

Ad arrestarlo nell'appartamento in cui vive con i genitori, in via Stendhal, sono stati ieri sera gli agenti della Polizia di Stato. Poco prima, durante un normale controllo tra via Solari e piazza Napoli, zona dove ci sono alcuni parchi e giardini, punti di ritrovo dei giovani, hanno raccolto una soffiata di una persona che gli ha mostrato su Instagram un profilo in cui si vendevano stupefacenti con tanto di immagini del 16enne e della 'merce'. Da lì gli investigatori sono riusciti ad indentificare il presunto baby-spacciatore e a individuare la base del suo 'business' illecito.

Quando sono entrati in casa, il ragazzino si trovava con il padre. In cantina hanno trovato la marijuana mentre l'hashish era nel congelatore. Lui , prima di essere portato via, ha consegnato gli oltre 21 mila euro in contanti.



