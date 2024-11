La pittrice Giacchetti espone a Milano e virtualmente in Cina

Esporre contemporaneamente a Milano, materialmente, e in Cina, virtualmente: è l'insolito doppio appuntamento di Cristiana Giacchetti, pittrice di origine marchigiana che da anni vive e lavora a Milano. Giovedì 5 dicembre, dalle 19 in via Stendhal 30 a Milano al The Gallery Bar, Giacchetti presenterà 12 nuove opere selezionate per la rassegna "Aperitivo con Artista". Poche ore dopo verrà invece inaugurata la mostra cinese, una personale online dal titolo "Alchimie dell'Anima".

Cristiana Giacchetti è stata infatti selezionata dal Centro Sino Italiano di Design, piattaforma di scambio culturale, artistico e commerciale tra Cina e Italia, come artista italiana per il mercato cinese, valutando la sua produzione innovativa ed esplorativa dell'arte contemporanea. La mostra, organizzata da DoBe Italia, dal Centro Sino Italiano di Design e Associazione per lo sviluppo degli scambi culturali internazionali (Ccda), con il patrocinio del Comune di Firenze e il supporto dello Shanghai Promotion Center for City of Design e della Shanghai International Culture Association, sarà visitabile fino al 6 gennaio 2025 su tutte le principali piattaforme cinesi.

Le opere di Cristiana Giacchetti - secondo i critici che la hanno scelta per l'esperienza asiatica - si distinguono per pennellate vivide e un uso intenso del colore, rivolti a creare diversi effetti visivi e trame che mostrano qualità quasi scultoree. Provocando in chi guarda una illusione ottica del subcosciente.

Giacchetti ha esposto oltre che a Milano, a Como, Roma, Torino, Venezia, Barcellona, Budapest, Zurigo e Berlino. Nei mesi scorsi è stata invitata dalla Galerie Helligkeit alla Fiera d'arte internazionale Artmuc di Monaco di Baviera, al Pice Gallery di Viana do Castelo in Portogallo e alla Saint Louis Gallery di Wantage nel Regno Unito, che l'ha scelta come uno dei 7 artisti da promuovere sul mercato internazionale. Sempre nel 2024 ha vinto allo Spazio 57 di Napoli il Primo Premio della galleria "GM mostre".



